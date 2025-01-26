26 Ocak kandil mi? Miraç Kandili ne zaman? (En güzel kandil mesajları)

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece, Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Müslümanların ibadetle geçirdiği önemli günlerden biri olan Miraç Kandili, bugün kutlanıyor. İşte bu anlamlı gecenin önemi, Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler ve 2025 dini günler takvimi.

Miraç Kandili ne zaman?

Dini günler, hicri takvimle hesaplandığından her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı dini günler takvimine göre, Miraç Kandili bu yıl 26 Ocak Pazar gününe (bugün) denk geliyor.

Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Mekke’den Kudüs’e, oradan da göklere yükseldiği ve ilahi huzurda bulunduğu olay olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in İsra ve Necm surelerinde de bu olaydan bahsediliyor.

Miraç Kandili’nde neler yapılmalı?

Bu mübarek gecede Müslümanlar çeşitli ibadetler yaparak bu manevi atmosferi değerlendiriyor. Kandil gecelerinde oruç tutmak farz olmasa da nafile oruç tutulabiliyor. Kur’an-ı Kerim okumak, tevbe istiğfar etmek, dua etmek ve sadaka vermek de bu gecenin önemini artıran ibadetler arasında yer alıyor.

Miraç Kandili’nin önemi

Miraç, İslam dünyasında manevi yükselişi simgeliyor. İslam kaynaklarına göre, bu gece Hazreti Muhammed’e önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa’nın tavsiyesiyle beş vakte indirildi. Bu olay, İslam’daki namaz ibadetinin temellerini oluşturuyor.

2025 dini günler takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2025 yılındaki diğer önemli dini günler şunlardır:

• Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

• Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

• Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

• Ramazan ayı: 1 Mart’ta başlayacak

• Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

• Ramazan Bayramı: 30 Mart 2025

Miraç kandili mesajları

Bu özel geceyi kutlamak isteyenler için anlamlı mesajlar da paylaşılıyor:

• Miraç Kandili’niz mübarek olsun, Rabbim dualarınızı kabul etsin.

• Rabbim, Miraç gecesinin bereketiyle kalplerinizi huzurla doldursun. Hayırlı kandiller!

• Bu mübarek gecede tüm dualarınız kabul olsun. Miraç Kandili’niz kutlu olsun.

• Bu mübarek gecenin nuru üzerimize olsun, Miraç Kandili’nde dualarımız semaya yükselsin. Hayırlı kandiller!

• Dualarınız Miraç Kandili’nin bereketiyle kabul olsun, kalpleriniz huzur bulsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

• Rabbim bu mübarek gecede tüm sevdiklerimize sağlık, huzur ve bereket nasip eylesin. Miraç Kandili’niz kutlu olsun.



Ramazan 1 Mart'ta başlayacak

Bugün Miraç Kandili'nin ve sonrasında "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 13 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.