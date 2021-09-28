27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

27. dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kariyerini polis olarak sürdürmek ve bu hedefte ilk adımı atmak isteyen binlerce adayın gözü POMEM mülakat sonuçlarında. Binlerce polisin isithdam edileceği sürecin sonunda lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alınacak.

"POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranırken, henüz sonuçlar paylaşılmadı. POMEM mülakat sonuçları açıklamasının bu hafta içinde yapılması beklenirken, adaylar Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesi "www.pa.edu.tr" adresinden sonuçları öğrenebilecek.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.