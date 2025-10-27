27 EKİM HAVA DURUMU | 30 kilograma kadar yağış bekleniyor! İstanbul kuvvetli rüzgar ve sağanağa teslim olacak

Hafta başında megakent İstanbul için hava alarmı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada, rüzgarın zaman zaman fırtına hızına ulaşacağı, yağışların ise yer yer metrekareye 30 kilograma kadar çıkabileceği belirtildi.

AKOM: Rüzgar fırtına seviyesine ulaşacak

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, pazartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın yönünü güneybatıdan alarak (lodos), akşam saatlerinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rüzgarın etkisiyle sıcaklıklar kısa süreli düşecek, kuvvetli yağışlar kentin kuzey ve batı bölgelerinde etkili olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu ve su baskını riskine karşı dikkatli olunmalı.”

Meteoroloji: 10 ila 30 kilogram arası sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre raporuna göre, İstanbul’da pazartesi ve salı günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hafta ortasından itibaren yağışın bölgeyi terk etmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceği, çarşambadan itibaren ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.

AKOM’dan su baskını uyarısı

AKOM ayrıca, pazartesi günü etkili olması beklenen yağışın yollarda göllenmelere, bodrum katlarında su baskınlarına ve toplu ulaşımda aksamaya neden olabileceğini duyurdu.

Vatandaşlara, mümkünse özel araç yerine toplu taşıma tercih etmeleri, dere yatakları ve alt geçitlerde park yapılmaması uyarısında bulunuldu.

Meteorolojik görünüm: Yağışlar kuzeyden doğuya yayılacak

Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek.

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Bingöl ve Van çevrelerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Rüzgarın Marmara’da güney ve güneydoğudan 40-60 km/s hızla, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

27 EKİM HAVA DURUMU | Bölge bölge hava durumu

MARMARA

Parçalı bulutlu, bölgenin batısında kuvvetli rüzgar etkili.

İstanbul: 21°C, parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak.

Bursa: 25°C, parçalı bulutlu.

Çanakkale: 23°C, parçalı bulutlu.

Kırklareli: 22°C, parçalı bulutlu.

EGE

Parçalı bulutlu.

İzmir: 24°C

Denizli: 25°C

Muğla: 22°C

AKDENİZ

Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak.

Adana: 28°C

Antalya: 25°C

Hatay: 25°C

İÇ ANADOLU

Sivas ve Yozgat çevrelerinde sağanak.

Ankara: 18°C

Konya: 24°C

Sivas: 19°C

KARADENİZ

Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlar kuvvetli.

Trabzon: 18°C

Rize: 19°C

Samsun: 19°C

DOĞU ANADOLU

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Erzurum: 12°C

Kars: 16°C

Van: 18°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu.

Diyarbakır: 26°C

Gaziantep: 24°C

Mardin: 23°C