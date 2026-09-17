27 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

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Türkiye'nin 27 ilinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Karara göre; Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karaman, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon ve Uşak'taki bazı alanlar artık orman sınırları içinde yer almayacak.

Kararda bu alanlara ilişkin koordinat ve harita bilgilerine de yer verildi.

Yerine en az iki katı alan tahsis edilecek

Düzenleme kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere yeni alan tahsis edilecek.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan seçilecek bu alanlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yeni orman tesis edilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek.