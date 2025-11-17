27 ilde FETÖ operasyonu: 71 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 71 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İstanbul Emniyeti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin örgüte üye oldukları, FETÖ bağlantılı şirketlerde çalıştıkları, gizli haberleşme yöntemlerini kullandıkları ve emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerinin belirlendiği bildirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik bu sabah gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonlarda 71 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar, İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonların İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. Çalışmalara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerinin destek verdiği ifade edildi.
27 ilde eş zamanlı operasyon
Operasyon kapsamında İstanbul merkezli olarak Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Yakalanan şüpheliler hakkında yapılan tespitlerde;
- FETÖ'ye üye oldukları,
- Örgüte ait şirketlerde daha önce görev yaptıkları,
- Gizli haberleşme yöntemlerini kullandıkları,
- Örgütün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu seviyede faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.