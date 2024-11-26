27 KASIM ZAM HABERLERİ: Sigara ve alkollü içkilere zam yolda: Yüzde 20-28 arası artış bekleniyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkollü içkilerde ve sigarada yeni bir fiyat artışı beklentisini açıkladı.

Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alkollü içkilere yapılacak zam oranının yüzde 20-28 arasında olacağını belirtti. Sigaraya da zam yapılacağının sinyalini veren Aybaş, bu konuda fazla detay vermedi.

Aybaş, alkollü içki tüketicilerine yönelik yaptığı açıklamada, "Vergi mükellefi olan akşamcı tüketicilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak, zammın yakın zamanda gerçekleşeceğini ifade etti.

En ucuz ve en pahalı içki kaç lira?

2024 yılı itibarıyla alkollü içkilerin fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. Böylece en ucuz rakı markalarının fiyatları 500 TL civarına çıkarken, bazı popüler markalar için fiyatlar 700 TL'yi aşıyor.

En pahalı ve en ucuz sigara fiyatı

Sigara fiyatları ise marka ve kalitesine göre değişiklik gösteriyor. En ucuz sigara markaları yaklaşık 53 TL civarında yer alırken, en pahalı sigara markaları 75 TL civarında satılıyor.