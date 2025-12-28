28 Aralık 2025 son depremler listesi... Az önce deprem mi oldu?

Türkiye genelinde meydana gelen depremler yakından takip ediliyor. Gün boyunca hissedilen sarsıntılar sonrası gözler resmi kaynaklardan paylaşılan verilere çevrildi. Büyük bir deprem yaşanmamış olsa da son hareketlilik merak ediliyor. AFAD tarafından güncellenen liste vatandaşlar tarafından inceleniyor.

10.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

10.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

10.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

10.28 – Başmakçı (Afyonkarahisar) – 1.5

09.41 – Simav (Kütahya) – 1.1

09.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

09.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

08.45 – Simav (Kütahya) – 1.2

08.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08.22 – Merkezefendi (Denizli) – 1.1

08.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

08.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

07.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

07.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1

06.45 – Doğanşehir (Malatya) – 1.1

06.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

06.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.57 – Babadağ (Denizli) – 0.9

05.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

05.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

05.42 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 1.9

05.31 – Ege Denizi, Ezine açıkları (Çanakkale) – 1.4

05.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

05.18 – Bigadiç (Balıkesir) – 2.1

05.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

04.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

04.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

04.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

04.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

04.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

04.00 – Pasinler (Erzurum) – 1.3

03.46 – Dursunbey (Balıkesir) – 2.7

03.04 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.2

03.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

02.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

02.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

02.46 – Pütürge (Malatya) – 1.2

02.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

02.40 – Andırın (Kahramanmaraş) – 1.4

02.38 – Çatak (Van) – 1.7

02.23 – Gevaş (Van) – 1.6

02.19 – Ahlat (Bitlis) – 1.5

02.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

01.52 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.1

01.48 – Dursunbey (Balıkesir) – 2.1

01.24 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.5

00.49 – Akçadağ (Malatya) – 1.5

00.47 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 1.1