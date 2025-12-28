28 Aralık 2025 son depremler listesi... Az önce deprem mi oldu?

28 Aralık 2025 son depremler listesi...
Deprem gerçeğiyle yaşayan Türkiye’de her saat sarsıntılar yaşanıyor. Bugün de gün içerisinde farklı bölgelerde düşük şiddetli sarsıntılar kaydedildi. Vatandaşlar, en son depremin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu öğrenmek istiyor. İşte son liste...
Türkiye genelinde meydana gelen depremler yakından takip ediliyor. Gün boyunca hissedilen sarsıntılar sonrası gözler resmi kaynaklardan paylaşılan verilere çevrildi. Büyük bir deprem yaşanmamış olsa da son hareketlilik merak ediliyor. AFAD tarafından güncellenen liste vatandaşlar tarafından inceleniyor.
Son depremler listesi için tıklayınız
10.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
10.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
10.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
10.28 – Başmakçı (Afyonkarahisar) – 1.5
09.41 – Simav (Kütahya) – 1.1
09.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
09.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08.45 – Simav (Kütahya) – 1.2
08.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.22 – Merkezefendi (Denizli) – 1.1
08.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1
06.45 – Doğanşehir (Malatya) – 1.1
06.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05.57 – Babadağ (Denizli) – 0.9
05.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
05.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05.42 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 1.9
05.31 – Ege Denizi, Ezine açıkları (Çanakkale) – 1.4
05.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05.18 – Bigadiç (Balıkesir) – 2.1
05.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
04.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
04.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
04.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
04.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
04.00 – Pasinler (Erzurum) – 1.3
03.46 – Dursunbey (Balıkesir) – 2.7
03.04 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.2
03.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
02.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
02.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
02.46 – Pütürge (Malatya) – 1.2
02.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
02.40 – Andırın (Kahramanmaraş) – 1.4
02.38 – Çatak (Van) – 1.7
02.23 – Gevaş (Van) – 1.6
02.19 – Ahlat (Bitlis) – 1.5
02.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
01.52 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.1
01.48 – Dursunbey (Balıkesir) – 2.1
01.24 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.5
00.49 – Akçadağ (Malatya) – 1.5
00.47 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 1.1