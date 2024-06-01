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28 dereceyi gören sahile koştu

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 28, nem oranı ise yüzde 68 olarak kaydedildi. Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, günü geçirmek üzere sahile akın etti.

AA
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Sıcaktan ve nemden bunalan Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı ile Sarısu sahillerinden denize girdi. Bazı vatandaşlar denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmeyi, gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.