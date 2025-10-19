29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, bu özel günün ve bir önceki gün olan 28 Ekim'in tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Vatandaşlar kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için "28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü, 29 Ekim tatil mi" diye soruyor.

28 Ekim tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim tam gün tatil değil, yarım gün tatildir. Saat 13.00'ten itibaren tatil başlar. Bu yıl 28 Ekim ise salı gününe denk geliyor.

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı'dır. Bu sebeple resmi tatildir. okullar, kamu kurumları, bankalar ve çoğu özel sektör kuruluşu kapalıdır.