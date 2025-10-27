28 Ekim sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? Yarın sağlık ocağı çalışıyor mu?
Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim’de sağlık ocaklarının çalışma saatleri merak konusu oldu. Vatandaşlar randevu ve muayene işlemlerini planlamak için sağlık ocaklarının açık olup olmadığını araştırıyor. Yoğun şekilde yöneltilen soru "28 Ekim sağlık ocağı açık mı, kapalı mı" oluyor.
29 Ekim arifesinde kamu kurumlarının mesai düzeni gündeme geldi. Özellikle hasta ve ilaç yazdırmak isteyen vatandaşlar sağlık ocaklarının çalışıp çalışmadığını sorguluyor. "28 Ekim’de sağlık ocakları açık mı" sorusu bu nedenle peş peşe geliyor.
Sağlık ocağı açık mı?
Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim günü yarın gün resmi tatil. Bu sebeple sağlık ocakları saat 13.00'e kadar hizmet verecek.
Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim'de de sağlık ocakları kapalı olacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ