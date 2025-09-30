28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28-29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği ve her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak coşkuyla kutlanan 29 Ekim yaklaşırken, gözler bu özel güne çevrildi. Ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilen 29 Ekim öncesinde, vatandaşlar 28 Ekim’in tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. İşte "28 Ekim tatil mi, yarım gün mü" sorusunun yanıtı...

28 Ekim tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim tam gün tatil değil, yarım gün tatildir. Saat 13.00'ten itibaren tatil başlar. Bu yıl 28 Ekim ise salı gününe denk geliyor.

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı'dır. Bu sebeple resmi tatildir. okullar, kamu kurumları, bankalar ve çoğu özel sektör kuruluşu kapalıdır.