28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

Ekim ayının ilk haftasını geride bırakırken Cumhuriyet Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bayramın resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. “28 Ekim tatil mi, yarım gün mü” sorusu sıkça gündeme geliyor. İşte detaylar...

28 Ekim tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim tam gün tatil değil, yarım gün tatildir. Saat 13.00'ten itibaren tatil başlar. Bu yıl 28 Ekim ise salı gününe denk geliyor.

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı'dır. Bu sebeple resmi tatildir. okullar, kamu kurumları, bankalar ve çoğu özel sektör kuruluşu kapalıdır.