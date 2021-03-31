2,8 milyon BionTech aşısı Türkiye'ye getirildi

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı geliştirdiği 2,8 milyon doz BionTech aşısı, Türkiye’ye getirilerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi, yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi, Alman menşeli BioNTech aşısı da sürece dahil oldu. 1,4 milyon doz BioNTech aşısı bugün itibariyle elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında, bu 4,5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu BioNTech'in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak." ifadelerini kullanmıştı.