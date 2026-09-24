286 günlük görevde 8 intihar girişimi: ABD Donanması açıkladı

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ABD’nin İran savaşı sırasında Orta Doğu’da görevlendirdiği USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunda yaşanan ruh sağlığı krizinin boyutu ortaya çıktı.

ABD Donanması Bakan Vekili Hung Cao’nun Senatör Kirsten Gillibrand’a gönderdiği yazılı yanıta göre, Kasım 2025’te başlayan uzun görev süresince taarruz grubunda toplam 8 intihar girişimi yaşandı.

Açıklanan sayı yalnız USS Abraham Lincoln personelini değil, uçak gemisinin hava kanadı, taarruz grubu ve muhrip filosu personeli ile gruba eşlik eden destroyerlerde görev yapan denizcileri de kapsıyor.

Görev süresi boyunca intihar nedeniyle hayatını kaybeden personel olmadığı belirtildi.

286 gün denizde kaldı

USS Abraham Lincoln, Kasım 2025’te San Diego’dan ayrıldıktan sonra önce Pasifik’te görevlendirildi, ardından İran savaşı öncesinde Orta Doğu’ya yönlendirildi.

Yaklaşık 6 bin ila 7 bin ABD Donanması personelinin bulunduğu taarruz grubu, aylar boyunca bölgede yüksek tempolu askeri operasyonlara katıldı.

Lincoln’ün görev süresi içinde 250 günü aşan kesintisiz denizde kalma dönemi yaşandı. Uçak gemisi ancak 286 günlük görevin ardından 2 Eylül’de Tayland’ın Laem Chabang Limanı’na ulaştı.

ABD basınına konuşan bir askeri yetkili, sekiz intihar girişiminden ikisinin İran’a karşı aktif çatışmalar sürerken meydana geldiğini söyledi.

Uzayan görev süresi boyunca liman ziyaretlerinin yapılamaması, sürekli alarm durumu ve yoğun operasyon temposu mürettebatın çalışma koşullarına ilişkin tartışmaları artırmıştı.

ABD Kongresi üyeleri ağustos ayında gemide gıda ve su sıkıntıları, tesisat sorunları, personel yorgunluğu ve ruh sağlığı vakalarına ilişkin iddiaların araştırılmasını istemişti.

Bir ay önce “durum iyi” denmişti

USS Abraham Lincoln’deki koşullar ağustos ayında da ABD kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gemideki kötü yaşam koşulları ve ruh sağlığı sorunlarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper da 16 Ağustos’ta gemiyi ziyaret ettikten sonra Lincoln’ün ABD Donanmasının aktif uçak gemileri arasında ruh sağlığı vakalarının en düşük olduğu gemilerden biri olduğunu açıklamıştı.

Ancak Donanma Bakan Vekili Cao’nun son yazısıyla uzun görev süresinin tamamında sekiz intihar girişimi yaşandığı ilk kez sayısal olarak ortaya konuldu.

Cao’nun açıklaması, girişimlerin Lincoln’ün kendisiyle sınırlı olmadığını, uçak gemisinin çevresindeki tüm taarruz grubunu kapsadığını da ortaya koydu.

USS Abraham Lincoln’ün uzun görevi daha önce de ABD Kongresi’nde tartışma yaratmış, bazı senatörler 200 günü aşan kesintisiz deniz görevini modern ABD Donanması tarihinin en uzun sürelerinden biri olarak nitelendirerek personelin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin Pentagon’dan açıklama istemişti.