28’inci dönemin ilk kanun teklifi ne olacak?

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yeni dönemin ilk yasal düzenlemelerine ilişkin konuştu. Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM’nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" dedi.

'Yeni Anayasa ekimde'

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları çerçevesinde ekimde yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte, öncelikli gündemlerinin yeni sivil bir anayasa olacağını da aktararak, "Bütün partilerin ortaya koyduğu sivil, demokratik, özgürlükçü, katılımcı, kuşatıcı ve kendi paradigmasını temellendirmiş ve tutarlılığını ortaya koymuş milletimizin ve devletimizin, kırmızı çizgilerini muhafaza etmek suretiyle, bu manada Türkiye’yi, ‘Türkiye Yüzyılı’nın ve yepyeni bir dünyanın lokomotifi haline getirecek yeni sivil anayasanın yapılması da temel gündemimiz olacaktır. Bunu da ekim ayında açılacak yeni yasama döneminde etraflıca konuşabilme imkanını hep beraber elde etmiş olacağız" dedi.