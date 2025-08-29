29 Ağustos, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çalışanlar mesai alabilecek mi?

Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı… 30 Ağustos, 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkumandanlığında başlatılan ve zaferle neticelendirilen Büyük Taarruz'u kutlamak için Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.

Peki 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, çalışanlarlar mesai ücreti alabilecek mi?

Yaz mevsiminin sonuna doğru ilerlerken çalışanlar tatil fırsatlarını dikkatle araştırıyor.

30 Ağustos resmi tatil mi, çalışanlar mesai alacak mı?

Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil... Fakat bu yıl 30 Ağustos cumartesi gününe denk geliyor. Kamu kurum ve kuruluşları ya da okullar zaten kapalı.

Ancak yarım gün çalışan kurumlar için yarın tatil sayılacak. Bu nedenle sadece özel sektör çalışanları yarın çalışmaları halinde mesai ücreti alabilecek.