29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (bugün) sağlık ocağı, hastaneler ve eczaneler açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olması dolayısıyla bugün sağlık kuruluşlarının çalışma durumu merak ediliyor. Tedavi veya ilaç ihtiyacı olanlar sıklıkla "Bugün hastane, sağlık ocağı, eczaneler açık mı" diye soruyor. İşte konuya dair bilgiler...

Bugün sağlık ocakları kapalı mı?

29 Ekim'de sağlık ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri) kapalı olacak. Tatil boyunca bu merkezlerde muayene ve diğer poliklinik hizmetleri verilmeyecek.

Devlet hastanelerinde hizmet verilecek mi?

Devlet hastanelerinin poliklinik bölümleri 29 Ekim resmi tatili nedeniyle kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil servisleri, 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Özel hastaneler yarın çalışıyor mu?

Özel hastaneler, genel olarak bayram günlerinde açık kalıyor. Ancak her bölüm hizmet vermeyebilir ve bazı doktorlar çalışmayabilir. Bu nedenle gitmeden önce hastaneyle iletişime geçmekte fayda var. Acil servis hizmetleri ise özel hastanelerde de devam edecek.

Eczaneler 29 Ekim'de açık mı?

29 Ekim'de eczaneler kapalı olacak. Ancak her bölgede belirlenen nöbetçi eczaneler gün boyu hizmet verecek. Nöbetçi eczanelerin listesi E-Devlet sistemi üzerinden veya ilgili il/ilçe eczacı odalarının resmi internet sitelerinden öğrenilebilir.