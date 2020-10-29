29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29 Ekim 2020

Cumhuriyet Bayramımız, COVID-19 tedbirleriyle altında pek çok etkinlik ve törenlerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı.

Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 97'inci yıl dönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde bir kez daha huzurunuzdayız. Zatıalinizi ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, milletimizin istiklali ve istikbali uğrunda gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti ileriye taşımak, hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmaktadır. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Törenin ardından, Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.



Kapadokya'da balonlar, Cumhuriyet Bayramı için havalandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları bu sabahki uçuşlarını, sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlerin bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla uçtu.

Gün doğumundan önce Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, sepetlerine turistlerin alınmasının ardından görevlilerce takılan Türk bayraklarıyla Kapadokya semalarına yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerine yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

"Büyük Cumhuriyet Konseri" 19.23'te

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 'Büyük Cumhuriyet Konseri' düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Antalya'daki Patara Antik Kenti meclis binasında gerçekleştirilen konser, 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yılına işaret etmek amacıyla saat 19:23'te İstiklal Marşı ile başladı.

İletişim Başkanlığı, ayrıca Akdeniz’in Türkiye için önemine bir kez daha dikkati çekmek ve bölgenin uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak adına Cumhuriyet'in 97. yıl dönümüne özel olarak Akdeniz'de 9 noktada, 7 şehirde, 97 dalgıçla su altında bir dizi etkinliğe imza attı.

Bu proje kapsamında ilk olarak Kekova'da Büyük Cumhuriyet Konseri ile eş zamanlı şekilde dalış gösterileri ve ışık şovları gerçekleştirildi.

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden Nutuk'tan bölümler okuduğu 3 dakikalık bir hologram gösterisi yapıldı.

Haliç üzerinde oluşturulan su perdesine Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yanı sıra, "Cumhuriyetimiz 97 yaşında" ve "Cumhuriyet cesarettir" yazıları yansıtıldı.

İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi'nde de ışık şovları ve mapping gösterimleri yer aldı. Bozdoğan Kemeri'ne ve Kız Kulesi'ne de Türk bayrağı, Büyük Önder Atatürk'ün fotoğrafı ve "Cumhuriyetimiz 97. yılında" yazıları yansıtıldı.

Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı kutlamalar, vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kaydedildi.

Etkinlikler 4 gün sürecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 4 gün boyunca Kuzguncuk Parkı, Salacak, Ortaköy ve Kabataş sahillerinde ışık gösterileriyle devam edecek.

Cumhuriyet 97 yaşında!