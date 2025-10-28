29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri: Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz konser veren ilçeler hangileri? Nerede ne var?

Cumhuriyet’in 102. yılı yaklaşırken, yurttaşlar 29 Ekim’de düzenlenecek etkinlikleri merak ediyor. Vatandaşlar, bayram coşkusunu yaşamak için konser ve etkinlikleri araştırıyor. Bayram kapsamında birçok il ve ilçede konserler planlandı. Şimdi sıkça "Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz konser veren ilçeler hangileri" sorusu geliyor.

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’da çeşitli ilçelerde çok sayıda konser ve etkinlik düzenlenecek.

Taşdelen Cemal Güngör Parkı: İrem Derici, 21.00’de sahnede olacak.

Maltepe Cumhuriyet Meydanı: MADRİGAL, saat 20.45’te performans sergileyecek.

Ataşehir AKOM: Gün boyu sahneler kurulacak; 17.00’de Fatma Parlakol, 19.30’da DJ Emir Yazgan ve 21.00’de Ferhat Göçer izleyicilerle buluşacak.

Terminal Kadıköy: OZBİ, 18.30’da konser verecek.

Beykoz Sahili Etkinlik Alanı: Türk Halk Müziği sanatçısı Kubat, saat 20.00’de sahnede olacak.

Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı: Sinan Akçıl, 20.30’da hayranlarıyla buluşacak.

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı: Koray Avcı, 21.30’da sahne alacak.

Bağcılar Meydanı: Saat 19.30’da Ahiyan ve İlyas Yalçıntaş birlikte sahneye çıkacak.

Sarıyer Meydanı: Selçuk Balcı, 20.00’de konser verecek.

Sancaktepe Akbudak Sokak: Feridun Düzağaç, 20.00’de performans sergileyecek.

Silivri Sahil: PAU, 20.00’de sahnede olacak.

Beşiktaş: İBB Kent Orkestrası ve Cumhuriyet Senfonisi, 19.30’da sahnede olacak; konuk sanatçılar arasında Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker ve Zuhal Olcay yer alacak.