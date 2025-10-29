29 EKİM HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yurt genelinde etkili olacak yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illerinde sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

İstanbul’da yağmur geçişleri bekleniyor

Meteoroloji’nin 29 Ekim tahminine göre İstanbul bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağış görülecek.

Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yetkililer, gün boyunca özellikle Batı Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca fırtına, çatı uçması, ulaşımda aksama ve dolu yağışı riskine karşı da tedbirli olunması istendi.

Bölge bölge 29 Ekim hava durumu tahminleri

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bursa: 10°C / 20°C – Kuvvetli sağanak

Tekirdağ: 12°C / 19°C – Yerel sağanak

Balıkesir (kuzey): 10°C / 18°C – Yerel sağanak

Kocaeli: 12°C / 19°C – Akşam saatlerinde yağış geçişleri



EGE

İç kesimlerde sağanak yağış beklenirken, kıyı kesimler parçalı bulutlu geçecek.

Afyonkarahisar: 9°C / 16°C – Gece sağanak

Denizli: 14°C / 21°C – Akşam saatlerinde yağışlı

İzmir: 14°C / 22°C – Parçalı bulutlu

Muğla: 12°C / 23°C – Güneyde kuvvetli sağanak



AKDENİZ

Batı Akdeniz ile Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Antalya: 17°C / 29°C – Kuvvetli sağanak

Adana: 17°C / 27°C – Gece sağanak

Hatay: 17°C / 26°C – Sabah saatlerinde il geneli yağışlı



İÇ ANADOLU

Bölge genelinde aralıklı sağanak bekleniyor. Ankara ve Eskişehir’in kuzeyinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ankara: 7°C / 15°C – Akşam saatlerinde kuvvetli sağanak

Eskişehir: 8°C / 16°C – Gece yağışlı

Konya: 12°C / 17°C – Sabah saatlerinde yağış geçişleri

Sivas: 8°C / 12°C – Yarın sabah kuvvetli sağanak



BATI KARADENİZ

Bölge genelinde kuvvetli ve yerel sağanak bekleniyor.

Bolu: 7°C / 14°C – Kuvvetli yağış

Zonguldak: 11°C / 18°C – Kuvvetli sağanak

Düzce: 11°C / 18°C – Yerel yağış

Sinop: 13°C / 21°C – Kuvvetli yağmur



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çorum hariç tüm illerde kuvvetli yağış ve kıyı kesimlerde fırtına bekleniyor.

Rüzgarın 50–80 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.

Samsun: 14°C / 18°C – Kuvvetli sağanak

Trabzon: 15°C / 17°C – Akşam saatlerinde yoğun yağış

Rize: 15°C / 17°C – Gece kuvvetli sağanak

Artvin: 13°C / 16°C – Sabah saatlerinde yağışlı



DOĞU ANADOLU

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Erzurum: 4°C / 14°C – Öğle saatlerinde kuvvetli sağanak

Kars: 4°C / 16°C – Öğle saatlerinde yağışlı

Malatya: 10°C / 20°C – Yerel sağanak

Van: 6°C / 18°C – Öğleden sonra sağanak



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Diyarbakır: 10°C / 25°C – Öğle saatlerinde yağışlı

Batman: 12°C / 24°C – Yerel sağanak

Siirt: 14°C / 25°C – Öğle saatlerinde sağanak

