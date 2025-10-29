29 EKİM HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir hava durumu

29 EKİM HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahmin raporuna göre bugün Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. İçişleri Bakanlığı, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Akdeniz ve Doğu Karadeniz’deki 17 il için “sarı” kodlu uyarı yayımladı. İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya’da yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yurt genelinde etkili olacak yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illerinde sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.
Açıklamada, “Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
İstanbul’da yağmur geçişleri bekleniyor
Meteoroloji’nin 29 Ekim tahminine göre İstanbul bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağış görülecek.
Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Yetkililer, gün boyunca özellikle Batı Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Ayrıca fırtına, çatı uçması, ulaşımda aksama ve dolu yağışı riskine karşı da tedbirli olunması istendi.
Bölge bölge 29 Ekim hava durumu tahminleri
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bursa: 10°C / 20°C – Kuvvetli sağanak
Tekirdağ: 12°C / 19°C – Yerel sağanak
Balıkesir (kuzey): 10°C / 18°C – Yerel sağanak
Kocaeli: 12°C / 19°C – Akşam saatlerinde yağış geçişleri
EGE
İç kesimlerde sağanak yağış beklenirken, kıyı kesimler parçalı bulutlu geçecek.
Afyonkarahisar: 9°C / 16°C – Gece sağanak
Denizli: 14°C / 21°C – Akşam saatlerinde yağışlı
İzmir: 14°C / 22°C – Parçalı bulutlu
Muğla: 12°C / 23°C – Güneyde kuvvetli sağanak
AKDENİZ
Batı Akdeniz ile Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Antalya: 17°C / 29°C – Kuvvetli sağanak
Adana: 17°C / 27°C – Gece sağanak
Hatay: 17°C / 26°C – Sabah saatlerinde il geneli yağışlı
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde aralıklı sağanak bekleniyor. Ankara ve Eskişehir’in kuzeyinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Ankara: 7°C / 15°C – Akşam saatlerinde kuvvetli sağanak
Eskişehir: 8°C / 16°C – Gece yağışlı
Konya: 12°C / 17°C – Sabah saatlerinde yağış geçişleri
Sivas: 8°C / 12°C – Yarın sabah kuvvetli sağanak
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde kuvvetli ve yerel sağanak bekleniyor.
Bolu: 7°C / 14°C – Kuvvetli yağış
Zonguldak: 11°C / 18°C – Kuvvetli sağanak
Düzce: 11°C / 18°C – Yerel yağış
Sinop: 13°C / 21°C – Kuvvetli yağmur
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çorum hariç tüm illerde kuvvetli yağış ve kıyı kesimlerde fırtına bekleniyor.
Rüzgarın 50–80 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.
Samsun: 14°C / 18°C – Kuvvetli sağanak
Trabzon: 15°C / 17°C – Akşam saatlerinde yoğun yağış
Rize: 15°C / 17°C – Gece kuvvetli sağanak
Artvin: 13°C / 16°C – Sabah saatlerinde yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.
Erzurum: 4°C / 14°C – Öğle saatlerinde kuvvetli sağanak
Kars: 4°C / 16°C – Öğle saatlerinde yağışlı
Malatya: 10°C / 20°C – Yerel sağanak
Van: 6°C / 18°C – Öğleden sonra sağanak
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Diyarbakır: 10°C / 25°C – Öğle saatlerinde yağışlı
Batman: 12°C / 24°C – Yerel sağanak
Siirt: 14°C / 25°C – Öğle saatlerinde sağanak