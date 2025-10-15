29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?

Ekim ayının ortasındayız ve Cumhuriyet Bayramı heyecanı artıyor. Tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak bayram öncesi vatandaşlar, 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinin tatil durumunu araştırıyor.

28 Ekim tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim tam gün tatil değil, yarım gün tatildir. Saat 13.00'ten itibaren tatil başlar. Bu yıl 28 Ekim ise salı gününe denk geliyor.

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı'dır. Bu sebeple resmi tatildir. okullar, kamu kurumları, bankalar ve çoğu özel sektör kuruluşu kapalıdır.