Ülkece büyük bir coşkuyla kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için nefesler tutuldu. Tüm yurtta bu tarihi günde etkinlikler düzenlenecek. Bayram tarihi yaklaştıkça bazı sorular da gündeme geliyor. Vatandaşlar özellikle "29 Ekim resmi tatil mi", "28 Ekim yarım gün mü tatil" sorusuna cevap arıyor.

28 Ekim tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim tam gün tatil değil, yarım gün tatildir. Saat 13.00'ten itibaren tatil başlar. Bu yıl 28 Ekim ise salı gününe denk geliyor.

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı'dır. Bu sebeple resmi tatildir. okullar, kamu kurumları, bankalar ve çoğu özel sektör kuruluşu kapalıdır.