29 Ekim'de 5 ulaşım hattı ücretsiz olacak: İşte o hatlar

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma kullanacak vatandaşları ilgilendiren karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan düzenlemeyle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki beş raylı sistem hattında yolcular 29 Ekim 2026 Perşembe günü ücret ödemeden seyahat edebilecek. Karar, özellikle bayram etkinliklerine katılmak veya şehir içi yolculuk yapmak isteyen vatandaşların ulaşım planlarını ilgilendiriyor.

23 Ekim tarihli ve 33409 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, belirlenen hatlardan yararlanacak yolcuları ücretlendirmeye ilişkin yasal düzenlemenin ilgili hükmünden muaf tutuyor. Uygulama yalnızca kararda adı geçen hatları kapsıyor. Dolayısıyla üç büyükşehirdeki bütün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı anlamına gelmiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi hatlar ücretsiz?

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 29 Ekim Perşembe günü ücretsiz ulaşım uygulanacak beş raylı sistem hattı şöyle:

- Marmaray: İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan banliyö hattı.

- Başkentray: Ankara'da Kayaş-Sincan güzergâhında hizmet veren banliyö hattı.

- İZBAN: İzmir'de kent içi banliyö ulaşımını sağlayan raylı sistem.

- Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı: İstanbul'da Sirkeci ile Kazlıçeşme arasında hizmet veren hat.

- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı: İstanbul Havalimanı bağlantısını sağlayan metro güzergâhı.

Bu hatlarda 29 Ekim günü yapılacak yolculuklar için ücret alınmayacak. Karar yalnızca İstanbul'un belirli bölgelerinde değil, Marmaray'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesine uzanan kesiminde seyahat eden yolcular açısından da önem taşıyor. Böylece Cumhuriyet Bayramı'nda Gebze ile Halkalı arasında yolculuk yapacak vatandaşlar da ücretsiz ulaşım uygulamasından yararlanabilecek.

İstanbul'da Marmaray'ın yanı sıra Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve havalimanı bağlantısını sağlayan metro hattının kapsamda bulunması, bayram günü şehir içindeki farklı güzergâhlarda ulaşım maliyetini azaltacak. Ankara'da Başkentray, İzmir'de ise İZBAN yolcuları aynı uygulamadan yararlanacak. Ücretsiz ulaşımın kapsamı Cumhurbaşkanı Kararı'nda bu beş hatla sınırlandırılmış durumda.

Otobüs, metrobüs ve diğer metro hatları ücretsiz mi?

29 Ekim için yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, belediyelerin işlettiği bütün toplu taşıma araçlarını kapsamıyor. İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs ve belediye metrosu hatları; Ankara'da EGO otobüsleri ve belediye raylı sistemleri ile İzmir'de belediye ulaşım hizmetleri için bu kararla genel bir ücretsiz kullanım hakkı tanımlanmadı.

Ancak bu durum, söz konusu ulaşım araçlarının 29 Ekim'de kesinlikle ücretli olacağı anlamına da gelmiyor. Büyükşehir belediyeleri ve ilgili ulaşım kuruluşları, Cumhuriyet Bayramı için ayrıca ücretsiz veya indirimli ulaşım kararı alabiliyor. Bu nedenle belediye hatlarını kullanacak vatandaşların ilgili kurumların duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Ücretsiz ulaşım uygulamasında tarih de önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Kararı 23 Ekim'de yürürlüğe girerken ücretsiz yolculuk hakkı yalnızca 29 Ekim 2026 Perşembe günü için tanımlandı. Cumhuriyet Bayramı tatilinin başladığı 28 Ekim öğleden sonrası için aynı karar kapsamında ücretsiz ulaşım düzenlemesi bulunmuyor.

Karar Resmî Gazete'de yürürlüğe girdi

22 Ekim'de imzalanan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 23 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin dayanağını, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettiği mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak kişilerin belirlenmesini düzenleyen 4736 sayılı Kanun oluşturuyor.

Kararın birinci maddesi, belirtilen beş raylı sistem hattını 29 Ekim'de kullanacak yolcuları kanunun ücretlendirmeye ilişkin hükmünden muaf tutuyor. İkinci maddede kararın yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği, üçüncü maddede ise karar hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği belirtiliyor. Böylece Cumhuriyet Bayramı'ndaki ücretsiz ulaşım uygulamasının yasal çerçevesi belirlenmiş oldu.

Benzer ücretsiz ulaşım kararları önceki yıllarda da millî ve dinî bayramlar ile bazı özel günler için alınmıştı. Bu yılki düzenleme de Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla uygulanacak. Vatandaşların yolculuk öncesinde kullanacakları hattın karar kapsamında olup olmadığını kontrol etmeleri, özellikle farklı ulaşım araçları arasında aktarma yapacak kişiler açısından önem taşıyor.