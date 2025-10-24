Google Haberler

29 Ekim'de İstanbul, Ankara, ve İzmir'de bazı raylı sistemler ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

29 Ekim'de hangi hatlar ücretsiz olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hangi toplu taşımalar ücretsiz? 29 Ekim'de ücretsiz olan toplu taşımalar hangileri?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

