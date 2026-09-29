29 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranı... Barajlarda son durum...

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İstanbul yoğun yağmur altında... Dün ve bugünkü yağmurlar yüz güldürürken baraj doluluk oranları merak ediliyor. İşte İSKİ'nin geçtiği son veri...

29 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranı...

İSKİ'nin yayımlamış olduğu son verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 37.77'ye yükseldi. Dün bu oran %36.82'ydi.

Barajlarda son durum...

Elmalı: %79 (en dolu baraj)

Darlık: %56

Ömerli: %52

Alibey: %36

Terkos: %33

Büyükçekmece: %27

Istrancalar: %23

Sazlıdere: %21

Kazandere: %12

Pabuçdere: %3 (en düşük)