29 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltı, 39 tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde son 10 gün içinde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 49 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 39’unun tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medyada propaganda yaptıkları belirlendi. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonlarda son 10 günün bilançosunu paylaştı.
Yerlikaya’nın açıklamasına göre, jandarma ekiplerince Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat olmak üzere 29 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alınırken, 39’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.