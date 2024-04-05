29 işçinin can verdiği mekanın mimari çiziminde bir de çıkış varmış!

Beşiktaş ilçesinde tadilat halindeki eğlence mekanında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Mekanın içinde çekilen fotoğraflar, alanda yalnızca uzun ve dar bir koridor halinde tek giriş-çıkış olduğunu gösteriyordu.

Olay yeri inceleme ekipleri, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokaktaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde çıkan yangınla ilgili bulguları araştırıyor.

İnceleme için elektrik ve doğalgazı kesilen binadan tahliye edilen vatandaşlar, gün içinde dairelerinden eşyalarını alırken, belediye temizlik ekipleri de yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen eşyayı çöpe attı.

'Çıkışı da vardı'

Binanın mimari çiziminde çalıştığını belirten Mehmet Enver Horozoğlu (77), bina önünde bekleyen basın mensuplarına konuştu.

Binanın mimarı Zeki Öztekin'in yanında yüksek mühendis ve mimar olarak çalıştığını dile getiren Horozoğlu, "Biz burada bunun altını sinema olarak çizdik. 1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum. Üstte balkon vardı, o balkonda sinema makine dairesi falan vardı. Yukarıda pasaj vardı, pasajdan iniş vardı ama bunun çıkışı vardı, tek giriş değildi, çıkışı vardı. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi." ifadelerini kullandı.