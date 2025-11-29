29 Kasım 2025 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı... İstanbul'da barajlar doldu mu?
İstanbul'da dün akşam saatlerinde bastıran yağmur yüz güldürürken bu yağışlar sonrası barajların son durumu merak edilmeye başlandı. İSKİ bugünkü verileri kamuoyu ile paylaştı. İşte 29 Kasım 2025 İstanbul'un baraj doluluk oranları...
Ülkemizde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bu durum barajları epey kötü etkiliyor. Birçok ilimizde barajların doluluk oranı alarm veriyor. İstanbul'da da durum bir hayli ciddi. Mega kente dün kısa süreli yağmur yağarken baraj doluluk oranının yükselip yükselmediği araştırılmaya başlandı.
29 Kasım 2025 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı...
İSKİ 29 Kasım 2025 verilerini paylaştı. Son bilgilendirmeye göre baraj doluluk oranı yüzde 18.52'ye düştü. Dünkü verilerde bu oran yüzde 18.71'di.
Ömerli: %15
Darlık: %28
Elmalı: %49
Terkos: %20
Alibey: %11
Büyükçekmece: %20
Sazlıdere: %18
Istrancalar: %25
Kazandere: %2
Pabuçdere: %3