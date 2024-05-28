29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, okullar tatil mi?
29 Mayıs'ın İstanbul'un Fethi olması sebebiyle resmi tatil olup olmadığı sorgulanıyor. "Yarın okullar tatil mi, üniversiteler, kargolar, bankalar ve hastaneler açık mı, toplu taşıma ücretsiz mi" gibi soruların yanıtları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, yarın toplu taşıma (otobüs, metro, metrobüs, Marmaray) ücretsiz mi? Yarın okullar tatil mi?
2024'e ilişkin resmi tatil takvimi araştırmaları hız kazandı. "29 Mayıs'ta resmi tatil olacak mı?" sorusu kamuoyunun gündeminde yer alıyor. İstanbul, 29 Mayıs 2024'te düzenlenecek olan İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor.
Yarın okullar tatil mi? Bankalar açık mı?
29 Mayıs'ın resmi tatil olmaması nedeniyle 29 Mayıs Çarşamba okullar tatil olmayacak, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek. 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü okullar, bankalar, kargolar, eczaneler ve devlet kurumları faaliyet gösterecek.
Toplu taşıma 29 Mayıs'ta ücretsiz mi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda 29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olmuştu.