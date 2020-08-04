3 Ağustos koronavirüs tablosu paylaşıldı

04 Ağustos 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı 3 Ağustos koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 995 kişiye koronavirüs tanısı konulurken, 19 kişi hayatını kaybetti. Paylaşılan koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı ise 5 bin 747 oldu.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Koronavirüste son durum

Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkmasından bu yana tüm dünyada yaşamı olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı dünya genelinde 683 bin 266 olurken, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 17 milyon 771 bin 308'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 167 bin 839 oldu.

Aşıya erişim en erken 2021'de

Bilim insanları COVID-19 pandemisine karşı aşı geliştirmek için araştırmalarını sürdürürkeni Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, aşıya erişimin en erken 2021 yılının ortasında olabileceğini söyledi.

Bu konuda bir mucize beklenmemesi gerektiğinin altını çizen Karliczek, işi yarar bir aşı ile güvenli bir aşı arasında fark olduğunu belirtti.

Karliczek ayrıca üç Alman firmasının da aşı üzerinde çalıştığını duyurdu.

Virüs mevsimlerden etkilenmiyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, COVID-19'un yayılmasının mevsimsel değişimlerden etkilenmediği belirtilirken, kalabalık toplaşmaların ise virüsün yayılmasını hızlandıracağı ifade edildi.

DSÖ buna ek olarak, salgının sadece "bir kısım aşağı ve yukarı edecek olan" tek bir büyük dalgasının olacağını açıkladı.