3. AÖL kayıt yenileme işlemleri: AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu.

Bu gelişme sonrası özellikle yeni kayıt yaptıracak adaylar, "AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?", "AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?" sorularını yöneltmeye başladı. İşte MEB'in geçtiği bilgiler ve kılavuz...

AÖL kayıt yenilme ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri için ödemeleri gereken ücret 400 TL olarak açıklandı. Öğrenciler, kayıt yenileme ücretini Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmakla yükümlü.

Ödeme işlemi, https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartıyla yapılabileceği gibi, T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ’nin ATM’leri, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi’ne kayıtlı öğrencilerin, sınavlara katılabilmesi için kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sınav katılım ücretini yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, ücreti takip eden ilk iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Ancak, sistem üzerinden otomatik olarak kayıt yenilemesi gerçekleşmeyen ya da işlemi bizzat yaptırmak isteyen öğrenciler, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak kayıtlarını manuel olarak yenileyebilecek. Öğrencilerin, sınav haklarını kaybetmemek için kayıt yenileme durumlarını sistem üzerinden mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor.

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