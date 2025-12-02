3 Aralık (yarın) okullar tatil mi? 3 Aralık resmi tatil mi?

3 Aralık Dünya Engeliler Günü, engelli bireylerin haklarına, sorunlarına ve toplumsal yaşama tam ve eşit katılımına dikkat çekmek amacıyla her yıl dünya genelinde anılan özel bir gün... Bu günün tatil olup olmadığı her yıl vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu sebeple de "3 Aralık tatil mi" sorusu yöneltiliyor.

3 Aralık tatil mi?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil değildir. Fakat bazı kamu, kurum ve kuruluşları engelli vatandaşlar için tatil uygulayabiliyor.

Engelliler Günü önemi nedir?

Engelli bireylerin haklarına dair toplumsal duyarlılığı artırır.

Erişilebilirliğin yalnızca fiziksel değil, sosyal ve dijital alanlarda da sağlanması gerektiğini vurgular.

Eğitimden istihdama kadar birçok konuda fırsat eşitliği talebini gündeme taşır.

Toplumda “engellilik” kavramının acıma temelli değil, hak temelli bir bakış açısıyla ele alınmasını destekler.