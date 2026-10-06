3 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını 5 Ekim'de açıkladı. TÜİK aylık enflasyonun yüzde 1,84, yıllık enflasyınun yüzde 29,73 olduğunu açıkladı. Milyonlarca emekli ve memur maaş zammının oranını araştırmaya başladı.

Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası 3 aylık enflasyon farkı yüzde 5,57 oldu. Böylece emekli %5,57 zam almaya hak kazandı. Emeklinin zam oranı ekim, kasım, aralık enflasyon rakamları sonrası belli olacak.

Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı elde edebilmesi için mevcut dönem enflasyonunun, bir önceki toplu sözleşmeyle verilen zam oranını aşması gerekiyor. 3 aylık enflasyon farkının %5,57 seviyesinde geldi. Henüz toplu sözleşme eşiği olan yüzde 7 aşılmadığı için memur ve memur emeklisine enflasyon farkı yansıtılmayacak.

Ekim, kasım, aralık enflasyon oranları sonrası memur ve memur emeklisine yapılacak zam belli olacak.