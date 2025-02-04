3 bin Euro'ya sahte AB kimliği ve pasaportu yapıyorlardı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçu işlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre; yapılan incelemede, Büyükçekmece ve Esenler ilçelerinde iki ayrı adreste AB üyesi ülkelere ait sahte kimlik belgesi ve pasaport imal edildiği belirlendi.

Soruşturma çerçevesinde yapılan fiziki takibin ardından söz konusu adrese 31 Ocak’ta düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu beş şüpheli yakalandı.

Binlerce kimlik, pasaport ele geçirildi

Aramalarda, AB'ye üye ülkeler adına hazırlanmış 2 bin 759 sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi, 70 sahte pasaport ve 2 bin 340 vize etiketi, basıma hazır 13 bin 500 kimlik kartı, 5 bin 500 boş pasaport sayfası, 1620 lamine filmi, 85 mühür, 65 pasaport çipi, 400 güvenlik hologramı, iki lazer kazıma ve markalama makinası, bir lazer kesim gravür makinası, 12 kart basım cihazı, beş dizüstü bilgisayar, altı mor ışık cihazı, sekiz yazıcı, üç lamine kaplama, üç NFC cihazı, bir sıcak baskı cihazı, üç pasaport okuyucu ile çok sayıda pasaport ve kimlik yapımında kullanılan materyal ele geçirildi.

Tanesini 3 bin Euro'dan satmışlar

Sahte belge şebekesinin, vatandaşlık kimliklerini ve pasaportlarını yasadışı gömenlere ve firari durumdaki kaçak kişilere tanesini 3 bin Euro'dan sattıkları belirlendi.

Kardeş oldukları anlaşılan ve sahte belge hazırlamada uzmanlaşan beş şüpheli gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü. Yakalanan zanlılar haklarında başlatılan tahkikatın ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen sahte kimlik ve pasaportlar emniyette sergilendi.