3 bin yeni bekçi alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklandı.

Kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi, Avrupa Birliği Başkanlığı'na 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.





