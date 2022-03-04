3 bin yeni bekçi alınacak
Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3.000 yeni bekçi alımı yapılacak. Üç bin yeni bekçi alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklandı.
Kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi, Avrupa Birliği Başkanlığı'na 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.