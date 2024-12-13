3 bölge için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için fırtına uyarısında bulundu. Yetkililer, yarın öğleden sonra sona ermesi beklenen fırtına sırasında çatı uçması, ağaç veya direklerin savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Meteoroloji, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.
Yarın öğleden sonra sona ermesi beklenen kuvvetli rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bölgelerde ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar, ağaç veya direklerin savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.