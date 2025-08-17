3 dakikada 1 kilo 100 gram lokum yedi, ödülü kaptı

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Belediyesi'nin iş birliğinde Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi festivalinin ilk günü kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve Kaymakam Halil Yazıcı'nın Atatürk anıtına çelenk sunumuyla devam etti.

Festivalin ilk yarışması tütün dizme olurken, ikinci yarışmasında ilçenin damaklarda tat bırakan lokumunu yemek için vatandaşlar yarıştı. Yayladağı'nın eşsiz lezzeti olan lokumu yeme yarışında 1 kilo 100 gram lokum yiyen Mustafa Zekeriya, birinci olarak altının sahibi oldu.

Lokumu bir an önce yiyebilmek için kıyasıya yarışmada başarı elde eden vatandaşlara ödülleri Belediye Başkanı Mehmet Yalçın takdim etti. Yarışmaların çocuk etkinliği düzenlenirken, vatandaşlar akşam saatlerinde yapılan İlyas Yalçıntaş konserine yoğun ilgi gösterdi. Doyasıya eğlenen vatandaşlar konserin keyfini çıkardı.

"Lokum yarışmasında 1 kilo 100 gram yedim"

Festivalde düzenlenen lokum yeme yarışmasında 1 kilo 100 gram lokum yiyerek şampiyon olan Mustafa Zekeriya, "Lokum yarışmasını kazanmak istedim. Lokum yarışmasında 1 kilo 100 gram yedim. Yarışmayı kazanacağımdan emindim" dedi.

Dört ülkeden katılımla birlikte aba güreşi şampiyonası

23. Geleneksel Kültür Sanat ve Aba Güreşi festivalinin açılışını vatandaşlarla birlikte yaptıklarını ifade eden Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, "Bu yıl '23. Geleneksel Kültür Sanat ve Aba Güreşi' festivalimizin açılışını bugün vatandaşlarımızla birlikte coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Yayladağı Belediyesi olarak her yıl daha güzel festival için planlamalar yapıyoruz ve bu sene 23'üncüsünü düzenliyoruz. Yaptığımız festivallerde özellikle Yayladağı'nı anlatan etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Konserlerimiz başlıyor, yerelden 2 sanatçı kardeşimiz ve İlyas Yalçıntaş konseriyle bu gecemizi taçlandırmış olacağız. Pazar günü çok büyük bir organizasyona imza atacağız. Her yıl aba güreşini Türkiye düzeyinde yapıyorduk. Bu sene ise uluslararası şampiyonaya çevirdik. Türkiye geleneksel güreşler federasyonu yine katkılarıyla yapıyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi bu seneki festivalimize ortak oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi ortak olunca biz de aba güreşimizi bir üst seviyeye taşımak istedik. İlk defa dünyanın dört ülkesinden katılımla birlikte bine yakın sporcuyla Pazar sabahtan itibaren aba güreşi uluslararası şampiyonasını başlatıyoruz. Festivalimiz hayırlara vesile olsun. Her yıl yapmayı yüce rabbim bizlere nasip eylesin" ifadelerini kullandı.