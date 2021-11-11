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3. doz BioNTech aşıları yapılmaya başlandı

COVID-19'a karşı iki doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Çift doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden en az 6 ay geçen 18 yaş ve üstündeki tüm vatandaşlara hatırlatma dozu yapılmaya başlandı.

Hatırlatma dozu aşısını yaptıran 24 yaşındaki Sinem Kenger, aşı yaptırmanın önemine dikkati çekerek, "Kendi sağlığım, ailemin ve toplumun sağlığı için üçüncü doz aşımı oldum. Herkesin de olmasını istiyorum çünkü toplu alanlarda birlikte vakit geçiriyoruz. Sosyal hayatın devam edebilmesi için herkesin aşı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çift doz aşı olmasının üzerinden 6 ay geçtiğini söyleyen 62 yaşındaki Fevzi Özdemir de "Bilim insanlarının, yetkililerin bizim zararımıza olan bir şeyi isteyeceklerini zannetmiyorum. Onun için de aşımı yaptırdım. Hem kendimize faydamız olsun hem de milletimize, insanlarımıza zararımız olmasın." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri kişilerin hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceğini duyurmuştu.

 

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