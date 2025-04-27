3 gün boyunca etkili olacak! Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Çanakkale genelinde, Balıkesir'in kuzey ve batı ilçeleri ile Bursa'nın batı kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın üç gün boyunca devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.