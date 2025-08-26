3 gündür aranıyor! Boğaz’daki yarışta kaybolan Rus yüzücü hala bulunamadı: Savcılık kamera kayıtlarını istedi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov için arama çalışmaları devam ediyor.

24 Ağustos’ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışta Svechnikov’un karaya çıkmadığının fark edilmesi üzerine ekipler alarma geçti. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kanlıca-Kuruçeşme hattı başta olmak üzere Boğaz’da detaylı arama yapıyor.

Savcılık soruşturma başlattı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığı’na gönderdiği yazıda, Svechnikov’un kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesini, yarış sırasında alınan görüntüler ile tüm kamera kayıtlarının toplanıp gönderilmesini talep etti.

Ayrıca kaybolan sporcunun yakınlarının mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınması, Svechnikov’u tanıyan ve yarışa katılan kişilerin de bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının toplanması istendi.

Otel ve hastane kayıtları inceleniyor

Savcılık ayrıca, otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak sporcunun buralarda herhangi bir kaydının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi talimatını verdi.

Arama-kurtarma çalışmaları üçüncü gününde de sürerken, gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi.