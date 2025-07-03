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3 ilde yangınlardan etkilenenlere 21 milyon TL'lik destek ödemesi

Türkiye'nin ciğerlerini yakan yangınlara müdahale sürerken, 3 ilde yangınlardan etkilenenlere barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında toplam 21 milyon 603 bin 400 lira ödeme yapıldı.

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3 ilde yangınlardan etkilenenlere 21 milyon TL'lik destek ödemesi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde meydana gelen yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, İzmir'de 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik'te 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa'da ise 5 konutun yangından ağır hasar gördüğünü açıkladı.

21 milyon 603 bin 400 TL destek ödemesi

Yangından etkilenen afetzedelere barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında, İzmir için 14 milyon 258 bin 400 TL, Bilecik için 5 milyon 745 bin TL, Manisa için 1 milyon 600 bin TL olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 TL ödeme yapıldı.

3 ilde yangınlardan etkilenenlere 21 milyon TL'lik destek ödemesi - Resim : 1

Bilecik'te konteyner yaşam alanları oluşturuldu

Bilecik'te vatandaşların geçici barınma taleplerini karşılamak amacıyla iki köyde toplam 26 ailenin barınacağı konteyner yaşam alanları oluşturuldu. Bakan Yerlikaya, konteynerlar içinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi yaşam malzemelerinin bulunduğunun bilgisini verdi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ