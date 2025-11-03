3 KASIM 2025 SON DEPREMLER... Az önce deprem mi oldu? Balıkesir, İstanbul yeni deprem oldu mu?
Balıkesir'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bölge sürekli sallanırken çevre illerde de hissediliyor. Her gün vatandaşlar "son depremler" araması yapıyor. En ufak bir hareketlilikte "Az önce deprem mi oldu" diye soruluyor. İşte en son veriler...
Ülkemizde her gün onlarca sarsıntı kaydedilirken Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası yaşanıyor. Bugün yine en çok sarsıntı Sındırgı'da kaydedildi. En son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmeye çalışanlar "son depremler" aramasına ağırlık vermiş durumda...
Son depremler (3 Kasım 2025)
11.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
11.08 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.2
10.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
10.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
10.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
10.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
10.37 – Erzin (Hatay) – 1.9
10.32 – Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) – 2.8
10.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
10.20 – Karlıova (Bingöl) – 1.7
10.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
09.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
09.43 – Simav (Kütahya) – 1.4
09.42 – Sincan (Ankara) – 1.3
09.32 – Akdeniz, Erzin açıkları (Hatay) – 1.4
09.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
09.24 – Kuluncak (Malatya) – 2.5
09.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
09.12 – İliç (Erzincan) – 1.2
09.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
09.01 – Pütürge (Malatya) – 1.8
08.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
08.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08.38 – Merkez (Çankırı) – 3.5
08.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
08.00 – Çay (Afyonkarahisar) – 0.9
07.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
07.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
07.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07.42 – Gölhisar (Burdur) – 1.2
07.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07.28 – Simav (Kütahya) – 2.0
07.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07.14 – Kuluncak (Malatya) – 2.6
07.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
07.04 – Ovacık (Tunceli) – 1.6
07.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06.57 – Simav (Kütahya) – 1.5
06.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06.51 – Kale (Malatya) – 1.0
06.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
06.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
06.41 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 0.9