3 kişiyi öldüren seri katil yakalandı! 'Uyuşturucu etkisindeydim, hatırlamıyorum' dedi

Büyükçekmece'de bir otel odasında Melisa Külekçi'yi, ardından E-5 yan yolda bir otomobilin içinde Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz'ı silahla öldüren şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, üç cinayetin ardından bir markette alışveriş yaptığı ve kasiyere "Beni tanımıyorsun ama yakında ünlü olacağım, haberlerde beni görürsün" dediği ortaya çıktı. Karakoyun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10 Kasım akşamı Mimar Sinan Mahallesi'nde silah sesleri ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki araçta ağır yaralı iki kişiyi bulmuştu. Hastaneye kaldırılan Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aynı saatlerde polis, olay yerine yakın bir otel odasında silahla vurulmuş halde Melisa Külekçi'nin cesedine ulaştı. İncelemelerde üç cinayetin aynı kişi tarafından işlendiği belirlendi.

Olayı hatırlamadığını iddia etti

Cinayet Büro ekipleri, şüpheli Hakan Karakoyun'un izini sürmek için 432 farklı adresteki toplam bin 240 saatlik kamera kaydını taradı. Teknik ve fiziki takip sonucu Karakoyun, Avcılar Firuzköy'de boş bir evde saklanırken yakalandı. Evde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen, namlusu sökülmüş bir tabanca bulundu. Şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu tespit edilirken sorgulanmak üzere getirildiği Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ilk bilgilerde uyuşturucu etkisinde olduğunu ve olayı hatırlamadığını iddia etti.

Olaydan sonra kıyafet değiştirip kaçmış

Soruşturmada ortaya çıkan bilgilere göre Karakoyun, cinayetlerden sonra yaya olarak evine gidip üzerini değiştirdi. Ardından babasına ait aracı alarak bölgeden uzaklaştı. Yol üzerinde akaryakıt aldıktan sonra bir markete uğradığı, güvenlik kameralarına market çalışanıyla konuşmaya çalışırken yansıdığı belirlendi. Şüphelinin Külekçi ile otele giriş anları ve otel önünde beklediği anlar da kamera kayıtlarında yer aldı.

Adliyeye sevk edildi

32 yaşındaki Hakan Karakoyun, Asayiş Şube Cinayet Büro'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi. Şüphelinin daha önce 4'ü uyuşturucu olmak üzere toplam 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.