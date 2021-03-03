3 Mart personel alımı ilanları: 22 personel istihdam edilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Kamu İlan sayfasında 3 Mart'ta personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Bugün 4 ilan sayfadan yayımlanırken, bu ilanlarla 22 personel istihdam edilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 10 bilişim uzman yardımcısı alacak

Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan, 8. derece kadrolu 10 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapacak.

Alım için başvurular 4-18 Mart 2021 tarihleri arasında kurumun internet sitesinde yer alan başvuru formunun öğrenim belgesinin fotokopisiyle birlikte kurumun Ankara merkez adresine gönderilmesi ile yapılacak.

Bu ilana en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar başvurabilecek.

Dışişleri Bakanlığı 2 sözleşmeli sekreter alacak

Dışişleri Bakanlığı Kosta Rika'nın başkenti San Hose ve Mısır'ın Kahire kentinde yer alan büyükelçiliklerde istihdam edilmek üzere toplamda 2 sözleşmeli sekreter alacak.

Bu alım için başvuru işlemleri 15 Mart 2021'e kadar devam edecek. Adaylar elektronik posta yoluyla ya da şahsen büyükelçilikler üzerinden başvurularını yapabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli personel alacak.

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların başvurabileceği ilana başvurular 8-14 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar başvuru işlemlerini kurumun internet sitesi üzerinden yapacak, posta ya da bizzat yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek.