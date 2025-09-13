3 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı
Türkiye’nin imzaladığı 3 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararlar arasında Asya Kalkınma Bankası ile imzalanan mektup ve UNICEF ile İstanbul’da küresel ofis kurulmasına ilişkin anlaşmalar yer aldı.
Asya Kalkınma Bankası ile mektup
6 Mayıs 2025’te imzalanan “Asya Kalkınma Bankasının Kamu Garantisi Olmayan Faaliyetlerine İlişkin Mektup”un onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yer aldı.
UNICEF ile İstanbul’da küresel ofis
ABD’nin New York kentinde 30 Mart 2023’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Arasında İstanbul’da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşma” da onaylandı.
Ev sahibi ülke anlaşması
14 Eylül 2022’de New York’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile UNICEF Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması”nın onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bu kararlarla birlikte, Türkiye’nin uluslararası kurumlarla iş birliği çerçevesinde attığı adımlar resmiyet kazandı.