3 milletvekili CHP'den istifa etti

Parti yönetimi ve politikalarına ilişkin eleştirilerini mektup yazarak ileten CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel partisinden istifa etti.

TBMM’de düzenledikleri basın toplantısında parti politikaları ve yönetimine ilişkin sert eleştiriler getiren üç milletvekili, gazetecilerin “Muharrem İnce’nin başlattığı Memleket Hareketi ile mi yolunuza devam edeceksiniz?” sorusun yanıtsız bıraktılar.

Çelebi basın toplantısında istifasını, “İzlenen politikalarla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerlerinin zarar göreceğine dair derin kaygılarım, bu yönetimle yan yana yürümemi engelleyecek çok ciddi politik görüş ayrılıkları, eksik parti içi demokrasi uygulamaları, ötekileştirme, birlik beraberliği bozan saygısızlık, sevgisizlik ve çıkarcılık ortamı nedeniyle partimden istifa ediyorum.” diyerek açıkladı.

Çelebi, eleştirilerini şöyle dile getirdi: “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden doğmuş özgüveni yüksek CHP’den, AKP’nin ve saray rejiminin miadı dolmuşken, kendi değerleri ve mücadelesiyle 1. parti olmaya çabalamayan, başka partileri parlatan ve siyasi sebil gibi besleyen, iktidar çöplüğünde yeni dostlar ararken partinin başarılı evlatlarını dışlayan CHP’ye geldik. Emperyalizme diz çöktürmüş CHP’den, S400, Mavi Vatan, Kıbrıs, Libya, Azerbaycan, Suriye gibi milli konularda kekeleyen yöneticilere, Atatürk demekten imtina edenleri sahiplenen ve el üstünde tutan CHP’ye geldik. Kuldan yurttaş yaratan CHP’den; ülkeye hem demokrasi vadedip hem parti içinde AKP tipi demokrasiyi yani “itaat et rahat et” anlayışını hâkim kılanlara, Parti Meclisi üyelerine, milletvekillerine, il-ilçe başkanlarına tuzluk muamelesi yapan anlayışa, “Işığımız Öcalan” diyen kumpas tetikçilerini CHP için şans görebilen yöneticilere, Atatürk’ü alenen soykırımcı olarak niteleyen HDP yönetimine ses çıkaramayan yöneticilere, kadınlara seçme seçilme hakkı veren CHP’den, grup başkanvekili seçimlerinde milletvekillerinin dahi seçme seçilme hakkını yok sayan, grup başkanvekillerini dahi atayan CHP’ye geldik.”

Karabük Milletvekili Aksoy, CHP’nin Atatürk’ün gösterdiği istikametten saptığını savunarak, “CHP’den Atatürk’ün yoluna dönene kadar istifa ediyoruz." dedi.

Yalova Milletvekili Özel ise, “Partimin içinde kalarak güzel ülkemin eline beline diline sahip çıktım. 25 yılı aşkın süredir CHP’nin iktidar olması için var gücümle çalıştım. Israrlarımıza rağmen birlikteliği sağlayamadık.” açıklaması ile istifasını duyurdu.

3 milletvekilinin istifası ile CHP’nin TBMM’deki milletvekili sayısı 135’e düştü.