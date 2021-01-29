3 milletvekilinin istifası sonrası CHP'den ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, 3 milletvekilinin istifa açıklamasının ardından ''Gelinen bu noktada bizler CHP'lilerin memnuniyet duymadıklarını hissediyoruz. Çok açık olarak söylemek gerekirse CHP Kuvayi Milliye'den kökünü alan, milli mücadelenin kuruluşu, kurtuluşun partisidir. O günden bugüne çizgisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır'' açıklamasında bulundu.

Özel, üyesi olunan siyasi partiye ve onun mücadelesine zarar vermeye çalışan ifadeleri üzülerek takip ettiklerini belirterek, "CHP yürüdüğü yoldan dönmedi, dönmeyecektir" ifadelerini kullandı.