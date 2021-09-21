'3 milyon 800 bin öğrenci var, KYK yurt kapasitesi 700 bin'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, yaptığı açıklamada, üniversitelerin açılmasına çok az süre kalmasına rağmen bütün şehirlerde öğrencilerin ciddi barınma krizi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Açıkel şunları söyledi:

"Lisans ve ön lisans düzeyinde örgün eğitimde toplam 3 milyon 800 bin öğrenci olmasına rağmen KYK yurtlarının kapasitesi 700 bin kişi civarında. Yani öğrencilerin sadece yüzde 20'sini karşılayabiliyor. Oysa yurt kapasitesinin en az 2 milyon kişilik kapasiteye artırılması gerekiyordu, bu yapılmadı. Son yıllarda çok az yeni KYK yurdu yapıldı, hatta bazı şehirlerde mevcut yurtlar kapatıldı ve öğrenciler tahliye edildi. Kamu kaynaklarını verimsiz rant projelerine akıtan, dar rant zümrelerine kaynak yaratmak için çılgın projeler peşinde koşan AK Parti, milyonlarca öğrencimizi ve aileleri en temel ihtiyaç olan barınma olanaklarından yoksun bıraktı."

Açıkel, kira ücretlerinin iki ya da üç kat arttığını, özel yurtlarla apart tipi yurtlarda da astronomik fiyat artışları yaşandığını bildirerek minimum şartlarda dahi şehir dışında üniversite öğrencisi okutmanın aylık maliyetinin 2 bin 500 liraya ulaştığını ifade etti. Bu ağır maliyetin gençleri ve ailelerini mağdur ettiğini aktaran Açıkel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Aileler, çocuklarının maliyetlerini karşılayamadığı için çocuklarını üniversiteye gönderemez duruma geldi. Eğitimden kopuşun artacağı bir süreç yaşanıyor. Önümüzdeki aylarda bu sorun daha da büyüyecek. Uzaktan eğitim döneminde tableti ve bilgisayarı olmadığı için dersleri takip edemeyen öğrenciler şimdi de barınacak yeri olmadığı için derslerinden uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Maddi imkansızlıklardan dolayı eğitimden kopan ya da fahiş kira ve geçim masraflarının altında ezilen her gencin çektiği sıkıntının sorumlusu saray iktidarıdır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi, iktidara geldiğimizde bir yıl içinde tüm gençlerin yurt sorununu çözeceğiz. Gençlerimizi hak ettikleri koşullarda barınacakları güvenli ve nitelikli yurtlara kavuşturacağız. Gençlerin yirmi yılda çözülmeyen sorununu, bir yıl içerisinde çözeceğiz."