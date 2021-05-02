3 milyonu aşkın çalışma izin belgesi düzenlendi
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendiğini duyurdu.
Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla toplam 3 milyon 21 bin 778 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde düzenlenen çalışma muafiyet izni belgelerinin sayılarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan duyuruda, "Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir." ifadelerine yer verildi.