3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü! 127 yaşındaki Ayşe Nine hayatını kaybetti

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 127 yaşındaki Ayşe Bayrı yaşamını yitirdi. 1 Temmuz 1898 doğumlu olan Bayrı, Osmanlı'nın son üç padişahı II. Abdülhamit, V. Mehmed Reşad ve VI. Mehmed Vahdeddin dönemlerinin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar 12 cumhurbaşkanının dönemine tanıklık etti.

Nefes darlığı ve organ yetmezliği vardı

Beş çocuk ve 20 torun sahibi olan Bayrı, nefes darlığı ve organ yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Vefatının ardından Hacı Mustafa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı ve ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye katılan Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, geçen yıl bayramda Bayrı'yı evinde ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Ayşe Ninemiz memleketimizin, yöremizin en yaşlısıydı. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.